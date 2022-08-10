غدا.. قطع مياه الشرب 9 ساعات عن قرية براوة وتوابعها في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية براوة وتوابعها بمركز أهناسيا، غداً الخميس 11 أغسطس الجاري، من الساعة 7 صباحاً حتى 4 عصرا، نظراً لتوقف محطة مياه براوة، للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي للمحطة.

شركة المياه تعتذر عن فترة الانقطاع

وتقدمت شركة المياه باعتذارها عن فترة انقطاع الخدمة، وأهابت المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما أعلنت الشركة عن تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، وذلك من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

تدريب العاملين بالمحطات

وفي سياق آخر بدأت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي من خلال الإدارة العامة للتدريب وتحت رعاية المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بمشاركة مسوؤل الحماية المدنية ببني سويف بعمل برنامج تدريبي لأعمال الدفاع المدني وإطفاء الحرائق للعاملين بالمحطات والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، وذلك لأهمية أن تتوافر وسائل إطفاء الحرائق، وأن يتدرب العاملون على استعمالها.

وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق، وكذلك حفاظا على أرواح العاملين بداخله ويجب أن تتوفر وسائل الإنقاذ والإطفاء و التعامل معها، في إطار حرص الشركة على جودة سير العمل بجميع المواقع، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة العاملين، والذي يأتي من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية الضرورية لخلق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والإصابات المهنية، والأساليب والطرق الآمنة لأداء العمل وكفاءة الإنتاج.