مياه بني سويف: محطة أشمنت تعمل بكامل طاقتها بعد إصلاح عُطل في خط الطرد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، اليوم، إنهاء أعمال إصلاح خط طرد محطة مياه أشمنت مركز ناصر، وضخ المياه بكامل الطاقة إلى مركز ناصر بعد ساعات من الانقطاع.

رئيس مياه بني سويف تتابع إصلاح عطل محطة مياه اشمنت

وتابعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف أعمال إصلاح العطل في المحطة والذي ترتب عليه انقطاع المياه لمدة 12 ساعة بمركز ناصر وضعفها بمركز الواسطى، حيث قد أعلنت الشركة عن فترة الإنقطاع ووفرت عدد من سيارات المياه النقية للمواطنين في الأماكن المتضررة.

مياه بني سويف تتصدي للتعديات علي شبكاتها

وفي سياق آخر قامت الشركة بقطع الوصلات «الخلسة» بمراكز سمسطا وناصر و الواسطي وقرية شريف باشا ومنطقة المرماح في بني سويف ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لرفع الوصلات الخلسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لتستطيع الشركة القيام بدورها على الوجه الأمثل من التشغيل والصيانة ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وحفاظا على المال العام من الاهدار الناتج عن استخدام الماء عن طريق وصلات الخلسة، و توعية المواطنين بالأثار السلبية للتعدي علي خطوط المياه أو الصرف الصحي دون الرجوع للشركة و مدي تأثيرها علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت رئيس شركة مياه بني سويف الإستمرار في التصدي لتلك التعديات والتي تعوق مسيرة النهوض و التنمية في ظل إتجاهات الدولة بالاهتمام بالمشروعات القومية الخدمية.