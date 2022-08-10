يبدأ اليوم.. خطوات التقديم في المدن الجامعية بالأزهر وشروط الالتحاق

يبدأ التقديم للأقامة في المدن الجامعية بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلن عنه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

وقال الشربيني، في بيان عبر الموقع الإلكتروني لجامعة الأزهر، إن التقديم يستمر للالتحاق بالمدن الجامعية حتى 5 سبتمبر المقبل.

شرط الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، أن التقديم للمدن الجامعية يكون للطلاب بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، كما أنه للطلاب والطالبات في جامعة الأزهر يكون إلكترونياً، ويشترط حصول المتقدمين على تطعيم فيروس كورونا.

خطوات التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وتستعرض «الوطن»، خطوات التقديم للالتحاق بالمدن الجامعية في جامعة الأزهر وهي كالتالي:

1- يمكن التقديم على التنسيق للالتحاق بالمدن الجامعية من خلال هذا الرابط.

2- يبدأ الطالب في تسجيل البيانات الأساسية الخاصة به، والتي تشمل اسمه وعمره والرقم القومي والكلية التي يدرس بها، ويضغط على استكمال عملية التسجيل، ثم يتم الاطلاع على خطوات التسجيل للتعديل أو التأكيد على البيانات التي تم إدخالها.

3- بعد إتمام عملية تسجيل البيانات الأساسية، يتوجه الطالب لأقرب فرع من فروع شركات التحصيل، لسداد الرسوم.

5- يدخل الرقم القومي للطالب، والرقم المرجعي لإيصال السداد المطبوع، ثم الضغط على استكمال عملية التسجيل.

5- وفي النهاية يضغط الطالب على خيار حفظ البيانات.

محظورات على طلاب المدن الجامعية

وهناك بعض المحظورات التي يجب على الطالب تجنبها وفقا لما ذكرته الجامعة في بيان سابق لها وهي كما يلي:

1- التأخير خارج المدينة بعد المواعيد المقررة للدخول.

2- إحداث ضوضاء بالمدينة أو ارتكاب أفعال تزعج الآخرين.

3- الظهور بملابس غير لائقة.

4- استعمال الكهرباء في غير أغراض الإضاءة.

5- العبث أو إساءة استعمال أثاث المبنى بالمدن الجامعية.

6- ضبط الطلاب وهم يحرضون على مخالفة تعليمات المدينة.