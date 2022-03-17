المدن الجامعية بسوهاج تستعد لاستقبال وفود أولمبياد الكليات المتخصصة

أنهت المدن الجامعية بجامعة سوهاج، استعداداتها بكامل طاقتها وإمكاناتها المادية لاستقبال الوفود المشاركة في أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية، والمقرر انطلاقه في الفترة من 17 حتى 20 مارس الحالي، تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة»، بحسب الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، الذي أكد أنّ المدن الجامعية ستستقبل 264 طالبا وطالبة يمثلون 12 جامعة حكومية، إضافة إلى هيئة الإشراف على الوفود.

تهيئة المدن الجامعية لاستقبال الضيوف

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنّه جرى عقد عدة اجتماعات سابقة مع مجلس إدارة المدن الجامعية، شهدت التأكيد على عمل الصيانة والنظافة والتعقيم اللازم لجميع المنشآت، وتزويد المدن بكل ما تحتاجه من مستلزمات، لاستقبال ضيوف الجامعة وتهيئة الجو المناسب لهم منذ الوصول وحتى الوداع.

ومن جهته، شدد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، على جودة وسلامة الطعام المقدم للطلاب المشاركين في الأولمبياد، مؤكدا ضرورة كفاية الوجبات الغذائية واحتوائها على عناصر صحية وآمنة.

تخصيص السكن المميز لهيئة الإشراف

وقالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، إنّ المدينة على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة وتوفير إقامة وإعاشة على مستوى عالٍ، مشيرة إلى أنّ مبنى (أ) مخصص للطالبات بسعة 150 غرفة و300 سرير، ومبنى (ب) مخصص للذكور بسعة 160 غرفة و310 أسرّة، وجرى تخصيص السكن المميز بالمبنيين لهيئة الإشراف.

وأكد الدكتور أحمد عبدالغني، مدير المدينة الجامعية للطلاب، على جودة الأثاث والفرش ومستوى نظافة غرف الإعاشة ودورات المياه وتزويدها بالمياه الباردة والساخنة، لافتا إلى أنّ وجبات الغذاء بالمطعم المركزي للمدينة الجامعية مطابقة لشروط الصلاحية والجودة والأمان.