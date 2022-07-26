تعرف على مواعيد اختبارات القدرات 2022 لكليات جامعة الأزهر

انتهى مارثون امتحانات الثانوية الأزهرية منذ أيام، والجميع مترقب للنتيجة التي ستحسم مصير المرحلة الجامعية للعديد من الطلاب، وفي ظل استعدادات الطلبة للاتحاق لبدء المرحلة الجامعية، يتساءل الكثير منهم عن مواعيد اختبارات القدرات 2022 لكليات جامعة الأزهر، لأن التغيب عن أداء هذه الاختبارات، يحرم الطالب من فرصة الالتحاق بالكلية، حتى وإن كان مجموعه يسمح بذلك.

موعد اختبارات القدرات 2022 لكليات جامعة الأزهر

وعن موعد اختبارات القدرات 2022 لكليات جامعة الأزهر، فقد تم تحديد فترة زمنية على الطلاب البت في التسجيل لهذه القدرات، والذي بدأ في 20 من يولو الجاري، ويستمر حتى يوم 19 من أغسطس القادم، وعلى الطلاب الحرص على التسجيل في الاختبارات خلال هذه التفرة، وإذا انقضى الوقت المحدد للتسجيل، فلا يوجد فرصة أخرى للتسجيل.

وبعيدا عن موعد اختبارات القدرات 2022 لكليات جامعة الأزهر، فيمكن للطلاب التسجيل من خلال منصة التسجيل، وللدخول على المنصة يمكنك الضغط هنــــا، وعند الدخول إليها، يظهر أمام الطالب استمارة على الطالب أن يملأها من خلال أن يقوم بملأ الخانات بالبيانات المطلوبة.

التسجيل لاختبارات القدرات 2022 لكليات جامعة الأزهر

وقبل تحديد مواعيد اختبارات القدرات 2022 لكليات جامعة الأزهر، على الطالب الانتهاء من ملئ هذه الاستمارة بالبيانات المطلوبةن وعند التسجيل، لابد أن يتأكد الطالب من أنه قد قام بتسديد رسوم التقد لختبار القدرات، وفي حالة أن الطالب لم يسدد الرسوم بعد، ففي هذه الحالة عليه التوجه لأقرب ماكينة فوري، ويبدأ في تسديد الرسوم، حتى يتمكن من التسجيل في الاختبارات، فدفع الرسوم يعد من الشروط الأساسية للتسجيل.

وبشأن مواعيد اختبارات القدرات 2022 لكليات جامعة الأزهر، يجدر الإشارة للخطوة الأخيرة من التسجيل في الاختبارات، وهي أن يضغط الطالب على زر بحث، ويقوم بعد ذلك بتحديد التخصص والكلية التي يرغب فيهم، ويختتم الكالب خطوات التسجيل من خلال أن يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه االختبارات.