مكتب التنسيق: يحق للطالب تعديل اختيار الكليات خلال فترة تسجيل الرغبات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، انطلاق باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم غد الخميس، الموافق 11-8-2022، حتى يوم الإثنين، الموافق 15-8-2022.

365 درجة بداية تنسيق الشعبة العلمية

قال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، إن الشعبة العلمية في التنسيق ستكون من 365 درجة فأكثر، أي تبدأ من 89.02%، والشعبة الهندسية، تبدأ من 341 درجة فأكثر، أي من 83.17%، وتكون الشعبة الأدبية، بداية من 264.5 درجة فأكثر، أي من نسبة 64.51%.

يحق للطالب تعديل رغباته خلال فترة التنسيق

نصح عطا، بالتركيز خلال كتابة وتسجيل الرغبات، مضيفًا: «بنصح الطلاب الراغبين في كلية معينة، تسجيل كل الكليات في كل المحافظات، ومن حق الطالب تعديل رغباته خلال فترة التنسيق»، مشيرا إلى أنه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا يوميًا: «يوم الإثنين الساعة 7 هنقفل موقع التنسيق».