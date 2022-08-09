مؤشرات تنسيق كلية فنون جميلة 2022 لخريجي الثانوية العامة

يبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم عن مؤشرات تنسيق كلية فنون جميلة 2022، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي بدء تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022، الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس 2022، على أن يستمر وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة 2022

وعن مؤشرات تنسيق كلية فنون جميلة 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تظهر بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات بـ72 ساعة، موضحة أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 89.02% فأكثر، والشعبة الهندسية 83.17% فأكثر، والشعبة الأدبية 64.51% فأكثر.

امتحان قدرات فنون جميلة 2022 مستمرة حتى 11 أغسطس

وأوضحت أن أماكن امتحان قدرات فنون جميلة 2022 موزعة على كل كليات التخصص في جميع المحافظات، لافتة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يستقبل رغبات خريجي الثانوية العامة 2022، لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس المقبل11 أغسطس 2022، لافتا إلى أن موقع التنسيق مُتاح للطلاب على مدار الساعة.

وتزامنا مع البحث عن مؤشرات تنسيق كلية فنون جميلة 2022، أوضحت «التعليم العالي» على الموقع الرسمي، لها الحدود الدنيا للقبول بكليات الفنون الجميلة 2021 العام الماضي، والتي جاءت على النحو التالى:

فنون جميلة المجموعة الأدبية 2021

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.0

- فنون جميلة (فنون) حلوان 307

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 300.

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 286.0.

- فنون جميلة (فنون) المنيا 282.0.

-فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.0.

فنون جميلة المجموعة العلمية 2021

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312.0

- فنون جميلة (عمارة) حلوان 303.0.

- فنون جميلة (عمارة) المنصورة 301.0.

- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 297.0.

- فنون جميلة (فنون) حلوان 295.0.

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 293.0.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 292.5.

-فنون جميلة (فنون) المنيا 289.0.

- فنون جميلة (فنون) الأقصر 288.0.

-فنون جميلة (عمارة) المنيا 287.0.

- فنون جميلة (عمارة) أسيوط 287.0.