موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 لخريجي الثانوية العامة

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022، من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على محرك البحث «جوجل»، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لمختلف الشعب «الأدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضة».

بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 غدا

وعن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي في تقرير صادر عنها، أنَّ الطلاب الناجحين في الدور الأول بامتحانات الثانوية العامة، سيسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى، اعتبارًا من غد الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، على أن تنتهي يوم الإثنين 15 أغسطس 2022.

89.02% فأكثر.. الحد الأدنى لشعبة العلمي بتنسيق المرحلة الأولى

وتزامنا مع بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022، غدًا الخميس، أوضحت وزارة التعليم العالي أنَّ 89.02% فأكثر هو الحد الأدنى الشعبة العلمية أي 365 درجة فأكثر، وذلك لنحو 22 ألفًا و475 طالبًا وطالبة، فيما يقوم 15 ألفًا و220 طالب بالشعبة الهندسية بتسجيل رغباتهم فى المرحلة الأولى للتنسيق بمجموع 341 درجة فأكثر 83.17%.

تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

ومع تحديد موعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022، يستطيع طلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية الحاصلين على مجموع 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% فأكثر.

نصائح للطلاب خلال التنسيق

ووجهت التعليم العالي العديد من النصائح للطلاب تزامنًا مع بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات غدًا، التي جاءت كالتالي:

- اختر الرغبات من قائمة أسماء الكليات والمعاهد، التي تقبل من الشعب المختلفة.

- موقع التنسيق يعرض أمامك الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، حتى تستطيع أن تتصور الكليات المناسبة لمجموعك.

- سيخطر برنامج الحاسب بإخطار الطالب بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، فى حالة اختيار الطالب كلية خارج النطاق الجغرافي.

- على الطالب مناقشة ترتيب الاختيار مع أسرته بعناية فائقة.