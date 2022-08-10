صادرات الغذاء المصري تسجل 201 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري

بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية في النصف الأول من عام 2022 نحو 2169 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 2.4% وقيمة نمو 51 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي بلغت 2118 مليون دولار.

وسجّلت صادرات شهر يناير 2022 نحو 307 ملايين دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 340 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 0.4% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر مارس 2022 نحو 428 مليون دولار بنسبة نمو 10% وقيمة نمو 40 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار.

377 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية في أبريل 2022

وبلغت صادرات مصر خلال شهر أبريل 2022 نحو 377 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 2% مقارنة بصادرات أبريل 2021، وبلغت صادرات شهر مايو 2022 حوالى 356 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة 1% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتي بلغت 358 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر يونيو 2022 حوالى 361 مليون دولار محققة نسبة تراجع 8% مقارنة بصادرات شهر يونيو 2021 البالغة 393 مليون دولار.

وتربعت الصادرات المصرية إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لـ الأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1086 مليون دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع بلغت 3% وقيمة تراجع بلغت 31 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 427 مليون دولار بنسبة زيادة 22% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 31%، والدول الإفريقية غير العربية بقيمة 144 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 24%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 363 مليون دولار والتي تمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 198 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 25%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 148 مليون دولار ونسبة نمو 31%، فلسطين بقيمة 98 مليون دولار ونسبة زيادة 55%، ليبيا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 11%، السودان بقيمة 94 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، الأردن بقيمة 91 مليون دولار محققة نسبة زيادة 2%، العراق بقيمة 75 مليون دولار ونسبة نمو 75%، اليمن بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 12%، ألمانيا بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 10%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 73 مليون دولار ونسبة تراجع 17% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2021.

زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من عام 2022

كما احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 39 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 148 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 35 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 98 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 35 مليون دولار، تركيا بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة 23 مليون دولار، بولندا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 70 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار.

75 مليون دولار قيمة صادرات مصر للعراق

وجاءت العراق بقيمة صادرات 75 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار، وفى المركز العاشر اليمن بقيمة صادرات 74 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021. كما بلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 1678 شركة ومصنع مصدر من بينهم 302 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي.