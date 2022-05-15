المجلس التصديري: صادرات مصر من الغذاء تتجاوز مليار دولار في ٣ أشهر

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2022 حوالي 1045 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 5% وقيمة نمو 49 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 996 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تقرير، أن صادرات شهر يناير 2022 بلغت حوالي 305 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 14% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 337 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 404 مليون دولار بنسبة نمو 4% وقيمة نمو 16 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار.

الصادرات إلى الدور العربية

واشار التقرير إلى تربع الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 588 مليون دولار تمثل 56% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو بلغت 7% وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 169 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 76 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 61 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 16%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 151 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية

واوضح التقرير، أنه من حيث أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2022، فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 97 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 12%، يليها السودان بقيمة 73 مليون دولار ونسبة نمو 50%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 61 مليون دولار ونسبة نمو 16%، ثم ليبيا بقيمة 52 مليون دولار ونسبة تراجع 12%، ثم فلسطين بقيمة 50 مليون دولار محققة نسبة زيادة 57%، ثم الأردن بقيمة 47 مليون دولار محققة نسبة نمو 6%، ثم لبنان بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 29%، ثم اليمن بقيمة 35 مليون دولار ونسبة نمو 32%، ثم ألمانيا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 19%، وفى المركز العاشر الجزائر بقيمة 33 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 26% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2020.

ولفت التقرير إلى أن السودان احتلت قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 50 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة صادرات 25 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 16 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار، ثم لبنان بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة 9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 61 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 مليون دولار، ثم اليمن بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة صادرات 29 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة صادرات 25 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار، وفى المركز العاشر بولندا بقيمة صادرات 11 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.