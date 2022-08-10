رئيس «بني سويف»: لدينا كليات ومعاهد غير موجودة على مستوى جامعات مصر

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة بها 4 كليات غير موجودين على مستوى الجامعات المصرية، حيث أنشأت الجامعة هذه الكليات بفكر كليات بينية مثل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وهو عبارة عن برامج مشتركة بين كلية الهندسة والعلوم، وهناك تعاون مع هيئة الفضاء المصرية ودار الإفتاء المصرية، فيما يخص المرصد الخاص برؤى الشهور العربية، هذا بالإضافة لكلية علوم الأرض وهي كلية مهمة وتلبي احتياجات سوق العمل، حيث يتخرج منها الخريج ويلتحق للعمل بوزارة البيئة أو البترول أو الغاز أو الجزء الهندسي.

كلية علوم الإعاقة بها تخصصات لـ6 إعاقات

وأضاف رئيس جامعة بني سويف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الجامعة بها كلية فريدة من نوعها وهي كلية علوم الإعاقة وبها تخصصات لـ6 إعاقات، وهي كلية جديدة ولها دور كبير وتخرج طلاب لهم سوق عمل واسع على مستوى الجمهورية، خصوصا الوافدين والدراسات العليا، مشيرا لاحتواء الجامعة على معاهد متخصصة مثل معهد النباتات الطبية والعطرية، وهو معهد بيني بين كلية الصيدلة وكلية الزراعة وكلية علوم قسم بنات، وهو فكرته مهمة جدا، خصوصا وأن محافظة بني سويف من المحافظات التي تصدر نباتات طبية وعطرية وكان من الأولى عمل معهد متخصص لخدمة أهالي محافظة بني سويف، والمعهد مجهز بأحدث الأجهزة.

وشرح رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة بها معهد الليزر وتطبيقاته، ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدرس الطالب بالمعهد ريادة الأعمال واحتياجات الدولة، موضحا أن الجامعة تقدم منح لأبناء أسر الشهداء وذوي الهمم والمتفوقين رياضيا والمتفوقين خلال الأعوام الدراسية.

الجامعة الأهلية ببني سويف تبدأ هذا العام بـ15 برنامجا

وكشف رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة الأهلية ببني سويف تبدأ هذا العام بـ15 برنامجا و11 كلية، ومتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على هذه الجامعات بمصر.