رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: حصلنا على منحة لتدريس تخصصات جديدة

قال الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن التوسع في الجامعات التكنولوجية يدل على اهتمام القيادة السياسية بتوفير تعليم على مستوى متميز لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، موضحًا أن هذه الجامعات ستولد كوادر مؤهلة تشارك في التنمية ومجالات العمل المطلوبة، وتعمل على خلق فرص عمل مختلفة.

وأضاف «ندا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تخصصات الجامعات التكنولوجية تختلف من جامعة لأخرى، ويتوقف ذلك على حسب طبيعة المنطقة الواقعة فيها الجامعة، موضحًا أن هناك جامعات تهتم ببرامج الغذاء وأخرى بالسياحة وأخرى بالإنشاء، مؤكداً أنها تتميز بقبول طلاب التعليم الفني والثانوي.

برامج الجامعة

وعن جامعة بني سويف التكنولوجية، أكد أنها تشمل مجموعة من البرامج الدراسية وهي برنامج الميكاترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأوتوترونكس وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، موضحاً أن هذه البرامج تقبل الطلاب والطالبات.

وأكد أن الجامعة حصلت على موافقة مبدئية لمنحة من كوريا الجنوبية بمبلغ 8 ملايين دولار لتدريس برامج جديدة مثل برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، وإنشاء مركز للتدريب والتعليم الفني والتكنولوجي لتأهيل العاملين بالجامعة، موضحاً أنه هناك برنامجين بالجامعة حصلوا على الاعتماد الدولي من هيئة «إبك» من كوريا الجنوبية لمدة 6 سنوات.

ونوه بأن عدد الطلاب في كل برنامج يتراوح من 50 إلى 60 طالبًا، مؤكدًا أن الجامعة لديها العديد من الشراكات الدولية سواء داخل مصر أو خارجها.

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة

وتمنح جامعة بني سويف التكنولوجية بناءً على اعتماد مجلس الجامعة الدرجات العلمية وهي الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص، والبكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، والماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص، والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص.