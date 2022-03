«ديزني» رجعت بالعامية.. المخرج أدهم سيد يكشف تفاصيل «Encanto» بالعربي

خبر سعيد استقبله عشاق «ديزني» في الوطن العربي، إذ عادت شركة الرسوم المتحركة الشهيرة لتقديم أعمالها بالعامية المصرية، واختارت فيلم «Encanto» ليكون عودة لها بعد غياب قارب الـ 10 سنوات عن تقديم أعمالها بالعامية، وتولى الكاتب المخرج أدهم سيد مسئولية تحويل النسخة الإنجليزية من الفيلم إلى نسختين واحدة بالفصحى والثانية بالعامية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدوبلاج.

كشف المخرج أدهم سيد، أن فريق عمل النسخة العربية من «Encanto» انتهى بالفعل من العمل على النسختين في ديسمبر الماضي، ولكن شركة «ديزني»، قائلا لـ «الوطن»: «شاهدت فيلم في مراحل العمل الأولى فكان مجرد رسومات، وبدأنا العمل على النسخة بالفصحى في البداية ومن بعدها العامية، كان هناك عدد من التحديات في تحويل الحوار الذي كان باللغة الإنجليزية عن أحداث تدور في ثقافة مختلفة ليناسب المشاهدين في الشرق الأوسط، وبالتالي كان هناك تغيرات عديدة وتطلب العمل شهر كامل في كتابة الحوار والأغاني للنسختين».

قصة الفيلم تناسب كل المجتمعات

وأضاف مخرج النسخة العربية من «Encanto»، أنه خلال العمل على النسخة العامية كان يهاتف والدته لمعرفة أمثال شعبية تعبر عن المواقف الموجودة في الفيلم، التي تناسب الجمهور المصري، مشيرا إلى أن قصة الفيلم عالمية وتناسب كل المجتمعات، فكل شخص قد يجد نفسه في «ميرابيل» التي تضعها عائلتها في قالب معين وضغط لعدم امتلاكها لقدرات معينة، بينما على الجانب الأخر لديها مواهب أخرى لا تلتفت لها العائلة.

وعن مدى التشابه بين شكل الشخصيات في الرسوم المتحركة ومؤديي الأصوات في النسخة العربية، أوضح: «بالطبع فالشخص الذي يؤدي الشخصية يجب أن يشبهها إلى حد كبير، فهناك خصائص معينة يجب أن تظهر على سبيل المثال الشخص الأسمر يكون له خصائص معينة في الصوت تختلف عن الشخص الأبيض، ولذلك تم اختيار عكاشة علي لأداء شخصية (فيليكس)، أما علي رؤوف كان الأنسب لشخصية (كاميلو) بسبب قدرته على التقليد، وهي ما توازي تغير الشخصيات لدى كاميلو في الفيلم».

القدرة على الغناء كانت العمل الأول في اختيار أبطال الفيلم

وأضاف: «وفي البداية كان المحدد الأساسي لاختيار الشخصيات هي قدرتهم على الغناء أكثر من التمثيل، وتولت الدكتورة جيهان الناصر مخرجة الأغاني في الفيلم إجراء تجارب الأداء للشخصيات حتى تم الاستقرار عليهم بشكل نهائي وبدأنا العمل، واستغرق تسجيل الأصوات في النسختين حوالي شهر».

وفي الوقت الذي ارتبطت فيه أفلام «ديزني» المدبلجة بأصوات النجوم، أوضح المخرج أن النسخة العربية من فيلم «إنكانتو» لا يتواجد فيها نجوم وذلك حسب لرغبة الشركة المنتجة، «وجود نجوم لأداء الأصوات في الفيلم يتطلب ميزانية كبيرة وهي ما تحدده ديزني في بداية العمل إذا كانت ترغب في نجوم أو ممثلين».

وعن موعد عرض النسخة المصرية من «Encanto»، كشف المخرج أن الشركة المنتجة لم تحدد موعد حتى الآن لطرح الفيلم، ولكن من المتوقع أن يكون الطرح قريبا مع موعد إطلاق خدمات منصتها في الشرق الأوسط.

من هو المخرج أدهم سيد؟

لا يعتبر فيلم «Encanto» هو التجربة الأولى التي يتعاون فيها المخرج أدهم سيد مع «ديزني» حيث سبق وشارك في عدد كبير من أفلامهم، حيث عمل كمخرج مساعد ومشارك في كتابة النص العربي لفيلم «Incredibles 2»، مخرج وكاتب سيناريو عربي في فيلم «Ralph Breaks the Internet»، ومساعد مخرج في الجزء الرابع من «Toy Story»، وذلك بالإضافة إلى إخراج وكتابة عدد من الأفلام منها «Frozen 2» و«Soul » و«Raya and the Last Dragon» بالإضافة إلى «Wish Dragon».