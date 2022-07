أديل تتألق في أول حفل لها منذ 5 سنوات.. حضره 65 ألف شخص «صور»

«من الغريب جدًا أن تكون أمام حشد من الناس»، بهذة الجملة أوقفت المغنية العالمية أديل حفلتها بالأمس في المنتصف لتمازح الجمهور، في أول حفلة لها منذ خمس سنوات، حيث حضر 65000 شخص، وهو أكبر عدد يحضر حفلة منذ عام 1996، حيث تعتبر أديل صاحبة الألبوم الأكثر مبيعًا في القرن.

أديل تتحدث مع الجمهور

وقالت أديل للجمهور خلال الحفل:«يا إلهي لقد عدت إلى المنزل من الغريب أن أعود أمام حشد مرة أخرى، دائمًا أشعر بالتوتر الشديد قبل غناء Someone Like You لكني أحب أن أغنيها هنا».

وشهد الحفل حواجز أمام مناطق VIP الحصرية بشكل متزايد، وذلك بسبب الزحام، بينما ظهرت أديل بفستان أسود هادئ، وطلبت من الجمهور المساعدة في غناء أغنية «Hello».

وقدمت أديل مجموعة من أغانيها المميزة، ودخلت في حالة من البكاء الشديد خلال غناها أغنية «Someone Like You»، وذلك بسبب إحساسها الشديد.

وقف أديل حفلتها بالأمس

وأوقفت المغنية أديل حفلتها المعبأة في لندن عدة مرات لمساعدة المعجبين في الحشد الذين يحتاجون إلى المساعدة، لكي تكون عودة مميزة للفائزة بجوائز جرامي المتعددة إلى المسرح أمام جمهور حي في أول حفل موسيقي لها منذ خمس سنوات.

صعود أديل إلى النجومية

صعدت أديل إلى النجومية في عام 2008 بعد إصدار أول ألبوم لها، ومنذ ذلك الحين صعدت المغنية المولودة في واتفورد على سلم النجاح، وبلغت ذروتها في أدائها كعمل رئيسي بمسرح الهرم الأسطوري لجلاستونبري في عام 2016.