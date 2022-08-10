شروط ومواعيد دورات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة.. مجانية

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم دورات تدريبية متعددة مجانية، خلال شهر أغسطس الجاري، داخل المقر الرئيسي بالقاهرة، وقاعات التدريب المنتشرة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير النظامية، وذلك في إطار مكافحتها.

رابط إلكتروني للاطلاع على أماكن ومواعيد الدورات التدريبية

وحدد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عددا من الشروط للالتحاق بهذه الدورات التدريبية، بالإضافة إلى تخصيص رابط إلكتروني، للاطلاع على أماكن ومواعيد تلك الدورات.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، شروط ومواعيد دورات المركز المصري الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وفقا لصفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شروط الالتحاق بدورات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

1- يشترط أن يكون المتقدم للالتحاق بهذه الدورات التدريبية مصري/ة الجنسية.

2- يشترط أن يكون المتقدم للالتحاق بهذه الدورات التدريبية، عمره فوق 18 عاما.

3- كما يشترط أن ينجح المتقدم للالتحاق بهذه الدورات التدريبية في التقييم المطلوب لضمان الاستفادة من التدريب.

مواعيد دورات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

وفقا للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يمكن للراغبين في الإلتحاق بالدورات التدريبية، الإطلاع على مواعيد وأماكن االدورات، من خلال زيارة هذا الرابط.

وتتمثل هذه الدورات التدريبية في التالي:

1- تدريب أساسيات العمل الحر «Freelancer» في المجالات المختلفة، والذي سيكون بمقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المعادي.

- يكون التدريب لمدة 7 أيام في شهر أغسطس أيام: 15، 17، 22، 24، 29، 30 و 31 أغسطس من الساعة 10 صباحاً للساعة 4 عصراً.

2- تدريب التسويق الرقمي، من 13 أغسطس وحتى 22 سبتمبر 3 مرات في الأسبوع، لمدة 6 أسابيع للشباب من محافظات سوهاج، أسيوط، قنا والأقصر.

3- تدريب البرمجة، في 14 أغسطس من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء، أيام الأحد، الثلاثاء والأربعاء لمدة 5 أسابيع.

بالإضافة إلى عدد آخر من الدورات التدريبية، والتى تتمثل في الإرشاد المهني، التأهيل الوظيفي، تطوير الأعمال، كيفية تنفيذ مشروع خاص، إدارة المشروعات.