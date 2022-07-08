أحمد جمال.. مستفيد من «مستقبلنا رقمي» ترك عمله في بنك واتجه إلى البرمجة

قال أحمد جمال، أحد المستفيدين من مبادرة مستقبلنا رقمي، إنه تخرج في عام 2019 من كلية التجارة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، حيث قرر أن يعمل في بنك من البنوك المرموقة، وبالفعل استطاع فعل ذلك، لافتًا إلى أنه لم يكتفِ بالاستقرار الوظيفي، فقرر اختيار مهنة مختلفة.

لماذا فضل البرمجة على عمله في البنك

وأضاف «جمال» في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه لم يكن مهتما بالبرمجة، وقرر أن يتعلم البرمجة مفضلا إياها على عمله في البنك والاستقرار الوظيفي وحصل على كورسات مجانية في المبادرة لأنها منحة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع «جمال»، أحد المستفيدين من مبادرة مستقبلنا رقمي: «خضعنا لامتحان في المهارات الشخصية مثل اللغة الإنجليزية ومستوى الذكاء، وعموما فإن الوزارة تقدم مجموعة من المبادرات وليس هذه المبادرة فقط من أجل تأهيل الشباب للتحول الرقمي، مثل منحة مجانية بها تخصصات مختلفة، الجزء التقني الخاص بالمحتوى مميز للغاية وتؤهل الشباب لسوق العمل الحر ووظائف الشركات».

العمل الحر كان مخيفا جدا بالنسبة إليه

وأشار «جمال» إلى أن العمل الحر كان مخيفا جدا بالنسبة إليه، لكنه تعلم البرمجة من المبادرة التي تنظمها الوزارة، موضحًا أن تحقيق النجاح في العمل الحر ليس مستحيلا، والمهم هو الإرادة والعزيمة: «المكسب لو مش مجزي مكنتش هسيب الوظيفة في البنك، والمكاسب في البرمجة حسب كل تخصص، وكل تخصص له سعر معين، والمكاسب تتراوح من 500 إلى 4000 دولارا في الشهر، وفقا لإحصائية أصدرتها وزارة الاتصالات».