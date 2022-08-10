7.2 مليون جنيه إيرادات فيلم تسليم أهالي منذ طرحه بدور العرض

إيرادات عالية حققها فيلم «تسليم أهالي» من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، منذ طرحه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم

وحقق فيلم تسليم أهالي نحو 7 ملايين و256 ألف منذ طرحه بدور العرض، والفيلم تدور أحداثه حول علاقة دلال عبدالعزيز بابنتها التي خصصت حياتها كاملة لها، بعد وفاة زوجها، وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم دور «زاهية» التي تبحث عن عريس في عملها ولكنها تفاجئ بأن العريس يتقدم لخطبة ابنتها.

وفي لفتة إنسانية، حرص صناع الفيلم على تقديم إهداء إلى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على تتر البداية هي وزوجها الراحل الفنان سمير غانم، إذ يعد الفيلم آخر ظهور سينمائي لها، فقد انتهت من تصوير مشاهدها قبل وفاتها.

عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها برد فعل الجمهور على فيلم «تسليم أهالي»، خاصة أنه حقق المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

الأفلام المنافسة لـ تسليم أهالي

ينافس 3 أفلام بدور العرض، أولها فيلم تسليم أهالي، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وفيلم «كيرة والجن» للفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز الذي حقق نجاحًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، وهنا الزاهد، وأيضًا فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام.