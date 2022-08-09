846 ألف جنيه إيرادات فيلم تسليم أهالي في سادس أيام عرضه

حصد فيلم تسليم أهالي للفنانة دنيا سمير غانم إشادات خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، كما تخطت إيرادات فيلم تسليم أهالي 6 ملايين جنيه في دور السينما.

إيرادات فيلم تسليم أهالي

بلغت إيرادات فيلم تسليم أهالي أمس في دور العرض السينمائية المختلفة 846 ألفًا و878 جنيهًا، في سادس أيام عرضه من إجمالي ما حققته دور السينما، أمس من حوالي 2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

أبطال فيلم تسليم أهالي

يضم فيلم تسليم أهالي عددًا من الفنانين وهم: هشام ماجد، ودنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في آخر ظهور لها، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ومحمد ممدوح، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

آخر ظهور لـ دلال عبدالعزيز

وحرص صناع الفيلم على تقديم إهداء إلى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على تتر البداية هي وزوجها الراحل الفنان سمير غانم، إذ يعد الفيلم آخر ظهور سينمائي لها، فقد انتهت من تصوير مشاهدها قبل وفاتها.

أفلام دور العرض السينمائية

كما يتنافس خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة 3 أفلام أخرى، وهي فيلم «كيرة والجن» للفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز الذي حقق نجاحًا خلال الفترة الماضية كما اقترب من تحقيق 100 مليون جنيه في شباك التذاكر، إضافة إلى فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، وهنا الزاهد، وفيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام.