ضبط 4 أشخاص متهمين بأعمال الدجل في أصفون جنوب الأقصر

تمكنت مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، من ضبط 4 دجالين جدد بالإضافة إلى اثنين آخرين، بعد حملة دشنها شباب قرية أصفون لتنظيف القرية من الدجالين والمشعوذين والسحرة تحت شعار «نضفها»، حيث أبلغوا عن تواجد عدد من الدجالين عقب انتشار فيديو لأحدهم ينفذ سحر على قالب طوب.

ضبط 4 أشخاص متهمين بالدجل

ونجحت القوات في ضبط 4 متهمين جدد وهم كل من «الأمير. ع. ا»، مزارع، و«كامل. ل. ط»، مزارع، و«سعيد. م. ا»، مزارع، و«أبوالحسن. م. م»، مزارع، وجميعهم مقيمين بقرية أصفون المطاعنة، وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الأقصر، تمكنت من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

ضبط دجال إسنا

ففي قرية أصفون المطاعنة بمدينة إسنا، جرى ضبط «محمد. أ»، الشهير بـ«دجال إسنا»، على خلفية اتهامه بممارسة الدجل والشعوذة، عقب تجمع الأهالي بالقرية مطالبين بالقبض عليه، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي له أثناء ممارسة الدجل على قالب طوب.

وتجمع الأهالي، أمام بيت الدجال تعبيرا عن فرحتهم لتخلصهم من أشهر دجال كان يؤرقهم بسحره وأعماله السفلية التي «خربت بيوتهم»، حسب وصفهم.

تصوير المتهم أثناء أعمال الدجل

البداية حينما صوّر أحد الأشخاص خلسة، للدجال أثناء تنفيذ عمل سحري على قالب من الطوب، حيث شوهد في الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يكتب بمادة حمراء طلاسم وعبارات وأشكال غير مفهومة، الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من الغضب العام لأهل القرية، واللذين خدعوا فيه مدة من الزمن على اعتبار أنه معالج للمس والسحر وإخراج الشياطين والأرواح الشريرة بالقرآن والسنة، لكن كانت الصدمة حينما عرفوا الحقيقة، وأنه كان مجرد دجال، بحسب حديثهم لـ«الوطن».

القبض على المتهمجرى ضبط المتهم، وأمرت نيابة مركز إسنا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بممارسة الدجل.

وفي ذات القرية أيضًا، ألقت قوات الأمن القبض على دجال آخر يدعى «فتحي ف»، عقب إبلاغ الأهالي الشرطة بأنه يمارس أعمال الدجل والشعوذة.