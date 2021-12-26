سقوط أحد الأشخاص بسوهاح استولى على أموال جيرانه بـ«الدجل والشعوذة»

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص بسوهاج؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

الدجل حيلة المتهم للإيقاع بضحاياه

وأشار بيان الوزراة، إلى قيام المتهم بالاستيلاء على أموال ضحاياه، من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

سقوط المتهم متلبسًا

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، جرى توجيه حملة استهدفت المتهم وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه، تم ضبط «مجموعة من المستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صور ومقاطع فيديو لطرق العلاج تؤكد نشاطه الإجرامي».

بمواجهة المتهم أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.