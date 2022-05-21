إدارة مهرجان القاهرة تقيم حفل استقبال على هامش فعاليات كان السينمائي

نظم مهرجان القاهرة السينمائي، حفل استقبال بسوق الفيلم على هامش الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي، الذي تستمر فعالياته حتى 28 مايو الجاري، بحضور الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، بالإضافة إلى المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، وعددا كبيرا من النجوم والسينمائيين وممثلي المهرجانات العربية والدولية.

وبدأ حفل الاستقبال بكلمة لرئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، أعرب من خلالها عن حزنه الشديد لفقد صديقه وزميله الفنان الكبير سمير صبري، الذي يعد أحد أهم فنانين السينما المصرية، والذي كان له دورا بارزا في تأسيس ودعم المهرجان منذ عام 1976.

الفنان حسين فهمي ينعى سمير صبري في حفل استقبال «القاهرة السينمائي» بـ«كان»

ويعد ذلك اللقاء الذي جمع عددا كبيرا من السينمائيين حول العالم، بمثابة لقاء تعريفيا بالدورة الـ44 من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي من المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

كما سعى المهرجان من خلال ذلك الحفل إلى التعرف على العديد من السينمائيين من مختلف الثقافات للتحدث عن مستجدات صناعة السينما حول العالم، ولفتح مزيد من سبل التعاون بين المهرجان والمهرجانات العربية والدولية والعالمية.

من الدورة الأولى إلى الـ 43.. مهرجان القاهرة ينعى سمير صبري

ونعى مهرجان القاهرة السينمائي، أمس، رحيل الفنان سمير صبري الذي غادر عالمنا عن عمر يناهز الـ85 عاما، صباح أمس، حيث كان للفنان الراحل دورا كبيرا في دعم المهرجان وتأسيسه منذ الدورة الأولى التي انطلقت عام 1976، حتى عام 2021 عندما قدم جائزة الهرم الذهبي للفنانة نيللي، في حفل افتتاح الدورة الـ 43، وقالت إدارة المهرجان في بيانها: «وداعا سمير صبري وخالص العزاء لمحبيه في مصر والوطن العربي».