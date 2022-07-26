خدمات علاجية لـ762 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة القناة بالقنطرة غرب

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 762 شخصاً وتقديم العلاج اللازم للحالات التي تتطلب ذلك، ضمن قافلة طبية استهدفت قرية «الشهيد خيري»، في مركز القنطرة غرب، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية.

خطة قوافل الإصحاح البيئي بمحافظات جنوب القناة

وقال رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات صحفية على هامش القافلة الطبية اليوم الثلاثاء، إنها تأتي ضمن خطة قوافل الإصحاح البيئي، تشمل مجالات الطب البشري والبيطري والإرشاد الزراعي والصيدلة والطب البيطري والتمريض، بالإضافة إلى الاستشارات الهندسية، على مستوى قرى إقليم جنوب القناة، في محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء.

«مندور»: استكمال دور الجامعة في خدمة الإقليم

وقال الدكتور ناصر مندور إن القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعة في خدمة مجتمع الإقليم، بهدف تقديم التوعية البيئية والزراعية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة في كليات الجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.

وأشار «مندور» إلى أن هذه القوافل يجري تنظيمها بصفة دورية ومستمرة، وستغطي كافة مناطق الإقليم، لافتاً إلى أن تلك القافلة تحمل أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

نصائح للمزارعين حول معالجة الزراعات

وقال رئيس جامعة القناة إن المتخصصين بكلية الزراعية زاروا حقول الزراعات المختلفة، لتقديم النصائح للمزارعين في القرية، وتقديم العديد من الإرشادات الزراعية، مع توزيع بعض المبيدات المجانية على المزارعين.

ونظمت القافلة جولات ميدانية داخل بعض المزراع والحقول وحدائق الفاكهة، للعمل على حل المشكلات التي عرضها بعض المزارعين فيما يتعلق بأشجار المانجو والمحاصيل، والتوصية بالالتزام بالإجراءات السليمة من التقليم والري السليم، لتفادي الأضرار الناتجة عن ملوحه التربة.

وشملت القافلة جزءاً مخصصاً للطب البيطري، لعلاج بعض الحالات المرضية من أغنام وماعز، كما تم إجراء عملية جراحية لبعض الحالات مع صرف الأدوية اللازمة للحالات بالمجان.

كما شملت تنظيم عدة ندوات حول كيفيه غسيل اليدين والأسنان والنظافة الشخصية، والتغذية السليمة للأطفال من عمر 4 سنوات حتى 12 سنة، وعن وسائل منع الحمل والرضاعة الطبيعية للأطفال، وعن أمراض الضغط والسكر والكبد، والزواج المبكر، وختان الإناث، وإجراءات فحص الثدي مبكراً للسيدات في مختلف الأعمار.