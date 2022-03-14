وداعا أنيسة حسونة.. أيقونة محاربة السرطان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وداعا أنيسة حسونة.. أيقونة محاربة السرطان»، حيث ولدت في 22 يناير عام 1953 بالقاهرة وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسي، وبدأت عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية ثم عملت لمدة 14 عاما في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

أول سيدة تنتخب أمينا عاما لـ«المصري للشؤون الخارجية»

وبحسب التقرير، كانت الدكتورة أنيسة حسونة أول سيدة تنتخب أمينا عاما للمجلس المصري للشؤون الخارجية، وجرى اختيارها على قائمة أقوى 100 عربية على مستوى العالم عن مجال المجتمع والثقافة، وكان آخر ظهور لها قبل أيام في احتفالية المرأة المصرية، وحصلت على تكريم من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رحيل صاحبة القلب الكبير أنيسة حسونة

وتابع التقرير، أنّه بعد رحلة عطاء طويلة، رحلت واحدة من رموز العمل التطوعي، صاحب قلب ظل ينبض بحب الخير وعقل أنهكه التفكير في آلاف المرضى من الأطفال، حتى استسلم للمرض الذي طال جسدها وظلت تحاربها لـ6 سنوات، قبل أن ترحل مشيعة بحب الملايين، هي صاحبة القلب الكبير أنيسة حسونة.

تشييع جثمان الدكتورة أنيسة حسونة بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين

ومن المقرر تشييع جثمان الدكتورة أنيسة حسونة، بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة في أكتوبر، على أن يقام العزاء عقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة أيضًا، بعد أن رحلت عن عالمنا ظهر أمس الأحد.