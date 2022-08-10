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«العربية للتصنيع» تستقبل وفدا من كلية الحرب البرية النيجيرية: ندعم الطلاب الأفارقة

كتب:

محمد مجدي
02:36 م | الأربعاء 10 أغسطس 2022
«العربية للتصنيع» تستقبل وفدا من كلية الحرب البرية النيجيرية: ندعم الطلاب الأفارقة

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أنّ العربية للتصنيع تحرص على تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

إمكانيات الصناعة المصرية

وأعرب التراس، خلال زيارة وفد دارسي من كلية الحرب البرية النيجيرية للهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بهذه الزيارة باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا أنّ الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين بالدول الأفريقية الشقيقة.

تناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

دعم وتأهيل الدارسين الأفارقة

وحرص اللواء توحيد توفيق، مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية، أشار فيه إلى أهمية تقديم أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة.

وأوضح أنّ العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية، خلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، عن إعجابهم بمنتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بجهود الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.