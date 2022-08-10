الغرف التجارية: الإقبال على شراء السخانات مرتفعا.. والغاز يبدأ من 1100 جنيه

قال أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إنّ إقبال المواطنين على شراء السخانات مرتفعا، موضحا أنّ شائعة أنّ السخانات تباع في الشتاء فقط «مجرد خرافة»، ويوجد العديد من المقبلين على الزواج يشترون السخانات لتجهيز منازلهم، خاصة في فصل الصيف.

السخانات الغاز بديلة للكهرباء

وأضاف هلال لـ«الوطن»، أنّ سخانات الغاز موجودة في معظم المنازل منذ فترة طويلة، وتحل السخانات الغاز بديلا للكهرباء لتوفير الطاقة، إذ إنّ الغاز في أغلب البيوت في مصر، ويفضل استخدام سخانات الكهرباء لعدة أسباب، أهمها أنّها أكثر أمانا، وأسرع في التخزين من الغاز.

وأوضح أنّ مبيعات السخانات الغاز والكهرباء متقاربة، والإقبال من المواطنين يتركز على سعة 40 و50 لترا، وهي السعة المناسبة للأسر، حيث يبحث أغلب المواطنين عن سخان بسعة كبيرة لتغطية الحمام والمطبخ بسخان واحد.

حجم الصناعة المحلية للسخانات بالسوق المصري

وأشاد نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، بحجم الصناعة المحلية للسخانات في السوق المصري، وصل لأكثر من 99% من السوق، موضحا أنّ تاريخ مصر في صناعة الأجهزة الكهربائية والسخانات تحديدا ضخم، والدولة لديها اكتفاء ذاتيا من أغلب الأجهزة الكهربائية، وحجم استيراد مصر للسخانات بالخارج قليل جدا، ولا يوجد إقبال عليه من المستهلكين.

وأوضح أنّ مصر تصدّر السخانات لدول المغرب والسعودية، لكفاءة السخانات المصرية وجودتها العالية، وتبدأ أسعار سخانات الكهرباء من 990 جنيها لتصل الى 2500 جنيه مصري، أما الغاز فيبدأ من 1100 جنيه مصري.