كيف تتجنب تسرب الغاز من السخان والدفاية.. «علشان تحافظ على حياتك»

حوادث عدة تقع خلال الفترة الماضية وتتكرر الحوادث من حين لآخر، فكثيرا ما نسمع عن مصرع أشخاص وإصابتهم بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون، وهناك بعض الخطوات التي يجب فعلها واتباعها حتى لا تتعرض للاختناق والوفاة.

وتستعرض «الوطن» طرق تجنب تسرب غاز أول أكسيد الكبرون، وفق ما ذكرته إدارة الحماية المدنية عبر موقعها الإلكتروني.

كيف تتجنب تسرب غاز أول أكسيد الكربون

بالنسبة للسخان، عليك الحذر عن استخدامه خاصة بالنسبة للعرسان الجدد، فيجب عليك اختبار السخان والتأكد من وجود مصدر تهوية مناسب لأن وجود خلل في ذلك وعم توافره يؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا وذهاب الأرواح.

من الأفضل عند الذهاب إلى النوم، الحرص على غلق المدفأة الكهربائية قبل الذهاب للنوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالي ستشعر بالاختناق.

عند الخروج، لا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء كل الأجهزة الإلكترونية، وعدم تواجد أي رائحة للغاز، وعليك التأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائي، وهناك بعض الأفعال التي تؤدي إلى حدوث مشاكل وحوادث، مثل وضع العطور بالقرب من الدفاية، فعليك تجب فعل ذلك لعدم حدوث حريق بداخلها بسبب تواجد الكحوليات في العطور التي تكون قابلة للاشتعال في أي وقت.

كيف تتعامل في لحظات البرودة الشديدة

في لحظات البرودة الشديدة، والشعور بالصقيع، لا تقترب من المدفأة بشكل كبير لأن ذلك خطر للغاية ويجب عليك التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقي للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس، وعدم التهوية الجيدة سينتج عن تواجد غاز ثاني أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولا تقم بوضع الملابس أو المناشف وغيرها علي المدفأة أو السخان أيضا لأن هذا أمر خطير، يلجأ البعض إلى وضع ملابسه فوق المدفأة لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة في عمل حريق.