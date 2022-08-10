كم أنفق المصريون لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات؟.. تجاوز 4 مليارات جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط التي سددها المصريون، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي 2022 وتحديدا الفترة من يناير – مايو 2022، الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

تقسيط الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات

وذكر تقرير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والإدارة المركزية للبحوث، بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ المصريين قسّطوا أجهزة كهربائية وإلكترونيات بما قيمته 4.9 مليار جنيه، لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات يمثل ما نسبته 44.20% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المذكورة.

قمية التمويل الاستهلاكي خلال 5 أشهر

وأشار التقرير، الذي رصد إجمالي ما سُدد كأقساطٍ خلال أول 5 أشهر من العام، على شراء مواد غذائية وسيارات وسلع معمرة وخدمات تعليمية وأجهزة كهربائية وإلكترونيات وأثاث وملابس وأحذية ومجوهرات ونظارات وتشطيبات وتجهيزات منزلية وقطع عيار سيارات وخدمات السفر والسياحة، تسجيل 11.055 مليار جنيه.

عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي

ووفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية، فإنّ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي عن فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 1.103 مليون عميل تقريبا.

القطاعات الأكثر استحواذًا

استحوذت السيارات والمركبات على النسبة الأكبر من الأٌقساط المُسددة بنسبة 44.20% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، فيما جاء ثاني أكبر قطاع استحوذ على أقساط المصريين السيارات والمركبات بنسبة 3.9، يليهما قطاعات الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات.