الأكلات الصينية تجذب السائحين على شواطئ مرسى علم.. «بتجهز في 10 دقايق»

تبحث المنتجعات السياحية في مرسى علم عن كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ، ما بين تنظيم المهرجانات والاحتفالات المختلفة وكذلك الوجبات والأكلات المتنوعة والتي ينفذها عدد من الطهاة بينهم الشيف عاطف أبو جبل الذي يقوم بطهي الأكلات الصينية والتي يصفها بأنها خفيفة على المعدة ويتم تجهيزها بطريقة سريعة حيث لا تحتاج سوى لـ10 دقائق فقط.

المأكولات الصينية تجذب السائحين

يعمل الشيف عاطف أبو جبل في أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، ويطهو الأكلات الصينية التي لاقت إعجاب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وزاد الطلب عليها، وهو ما جعله يتخصص في عمل هذه الوجبات بناء على طلب زائري المنتجع الذي يعمل به، ومن اشهر تلك الوجبات المكرونة النودلز وأرز فرايت.

يقول «أبو جبل» إن شغف السائحين الأجانب بالمأكولات الصينية جعله محترفا في عمل أشهر الوجبات، مثل المكرونة النودلز بالفراخ، خاصة إنها سريعة التجهيز حيث لا تحتاج سوى 10 دقائق فقط، لافتا في حديثه لـ«الوطن»، أنها تتكون من مكرونة شرائط مع صوص الصويا والثوم وزيت السمسم والفلفل والفراخ الكيوبس، ويتم سلق المكرونة ثم تجهيز خلطة الفراخ مضافا إليها المكونات السابقة، وتقلب على النار جيدا لمدة عشرة دقائق، ثم تضاف المكرونة المسلوقة إلى الخلطة بالفراخ.

إقبال السائحين على المأكولات الصينية

من جانبه، قال عاطف عثمان، الخبير السياحي ومدير عام أحد المنتجعات السياحية في مرسى علم، إن الفنادق تبحث عن كل ما هو جديد لجذب السائحين على شواطئ مرسى علم، والمأكولات الصينية لاقت إعجاب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات مؤخرا.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن السائحين الأجانب أقبلوا على الأكلات الصينية بشواطئ مرسى علم ولاقت إعجابهم، وتم تخصيص شيف محترف لعمل الأكلات الصينية.

ارتفاع نسبة الإشغالات في مرسى علم

وتابع أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين، بينها عمل مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية كنوع من الترويج السياحي والتسويق للمدن السياحية، خاصة مدينة مرسى علم والتي أصبحت جاذبة للسائحين، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية.

فنادق كاملة العدد في مرسى علم

ووصلت نسبة الإشغالات في الفنادق إلى أعلى معدل لها، وتخطت حاجز 95%، فيما أعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا يوجد أي حجوزات، وتأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في مقدمة الأسواق السياحية بمرسى علم.