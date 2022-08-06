مطار مرسى علم الدولي يستقبل 38 رحلة طيران تقل نحو 6 آلاف سائح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت 38 رحلة طيران دولية، قادمة من 7 دولة أوروبية تقل نحو 6 آلاف سائح الآلاف من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، وذلك ضمن 123‪ رحلة طيران من المقرر وصولها مطار مرسى علم الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وحسب مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت أن جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولي الأسبوعية، كشف وصول 38 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية تقل نحو 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والتشكيك وسلوفاكيا والنمسا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

من جانبه، قال عاطف عثمان، الخبير السياحي، إن فنادق ومنتجعات مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامنا مع التدفق السياحي الأوروبي، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم السبت، أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة مرسى علم، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وأصبحت كاملة العدد، وذلك نتاج طبيعي لمجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي وجذب أسواق جديدة لم تكن موجودة من قبل.