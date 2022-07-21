سياح بلجيكا يحتفلون باليوم الوطني في مرسى علم ورسالة شكر لمصر

احتفل عدد من السائحين البلجيكيين باليوم الوطني لبلادهم، اليوم الخميس، على شواطئ مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، حيث حرصوا على حمل أعلام بلجيكا ومصر، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات والعاملين بالقطاع السياحي.

وتبادل عشرات الحضور من السائحين البلجيكيين، الذي توافدوا على شواطئ مرسى علم، التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلجيكا، الذي يتم الاحتفال به سنوياً في 21 يوليو كل عام.

احتفالات اليوم الوطني لبلجيكا في مرسى علم

وأوضح عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة للحفل في مرسى علم، أن الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم حرصت على مشاركة السائحين البلجيكيين احتفالاتهم باليوم الوطني، كنوع من الترويج السياحي والتسويق لشواطئ مرسى علم.

ولفت الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إلى أن السائحين احتفلوا باليوم الوطني على شواطئ مرسى علم، حيث حمل السائحون علم بلجيكا وعلم مصر، كما أقيم احتفال من نوع خاص بهذه المناسبة، شمل فقرات موسيقية متنوعة وبوفيه خاص وتورتة بعلم بلجيكا وعصائر بألوان علم بلجيكا وسط سعادة السائحين.

رسالة شكر لمصر من قنصل بلجيكا

ومن جانبه، أعرب كريستوف لامبرخت، القنصل الفخري البلجيكي بالبحرالأحمر، عن سعادته باحتفال الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم بالعيد الوطني لبلجيكا، الذي يجري الاحتفال به في 21 يوليو كل عام، معتبراً أن مصر هي بلده الثاني، حيث يقيم في مرسى علم والغردقة منذ 35 عاماً، وعبر عن شكره لمصر، التي فتحت له ذراعيها، على حد وصفه.

ولفت القنصل الفخري لبلجيكا في مرسى علم إلى أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من أكثر الداعمين لجذب الاستثمار الأجنبي، ليساعد في خلق فرص عمل جديدة، ووضع مصر على الطريق الصحيح.

وأضاف أن كثيراً من الأوروبيين يشيدون بما يشاهدونه في زياراتهم لمصر، من مشروعات جديدة في كل مرة، مؤكداً أن القطاع السياحي المصري يشهد حالة من الانتعاشة الحقيقية خلال الفترة الراهنة، وتوقع أن تكون السياحة المصرية هي الرائدة عالمياً، خلال الفترة المقبلة.