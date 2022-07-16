مرسى علم تستقبل 18 ألف سائح من 12 دولة أوروبية خلال الأسبوع الجاري

تستقبل فنادق ومنتجعات مدينة مرسى علم حوالي 18 ألف سائح، عبر 116 ‪ رحلة طيران قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية، هي بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والتشيك وبولندا وسويسرا ولوكسمبرج ورومانيا و سلوفاكيا والنمسا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، ووسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا، إذ يستقبل الأسبوع الجاري، بدء من اليوم السبت، 116 رحلة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

ولفت المصدر إلى أن مرسى علم تستقبل 108 رحلات دولية أوروبية من 12 دولة، بواقع 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و17 من إيطاليا، و16 من ألمانيا، و35 من التشيك، و22 رحلة من بولندا، و3 من سويسرا، و4 من سلوفاكيا، ورحلة واحدة من كل من لكسمبورج ورومانيا والنمسا والمجر، إضافة إلى 8 رحلات داخلية.

انتعاس الحركة السياحية بمرسى علم

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بمدينة مرسى علم، إن الفنادق والمنتجعات السياحية استعدت لاستقبال 18 ألف سائح الأسبوع الجاري، مؤكدا لـ«الوطن»، انتعاش الحركة السياحية تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الوافدة من مطارات أوروبا، فضلا عن استقبال أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل السوق السلوفاكية والنمساوية والرومانية، إضافة إلى زيادة معدل الرحلات الإيطالية والألمانية والبولندية.