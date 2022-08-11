أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 11-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تحظى أسعار العملات المختلفة بمتابعة واهتمام وبحث العديد من الأشخاص، سواء دولار أو دينار أو يورو، وما تسجله بشكل يومي أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

واليوم الخميس الموافق 11 أغسطس تستعرض جريدة «الوطن» أسعار العملات في المصرف المتحد و البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وغيرها من البنوك العاملة لدى القطاع المصرفي المصري، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.48 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي نحو 19.64 جنيه للشراء و19.76 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.76 جنيه للبيع و19.60 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأوروبية في بنك مصر اليوم نحو 19.48 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للبيع و19.1 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.01 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأجنبية في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 23.04 جنيه للشراء مقابل 23.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 23.26 جنيه للشراء مقابل 23.43 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي نحو 23.14 جنيه للشراء 23.24 جنيه للبيع، أما اليوم الخميس 11 أغسطس.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجلت العملة السعودية في بنك مصر 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس سجلت نحو 5.10 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.