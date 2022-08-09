أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9-8-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات في البنوك المختلفة، مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني لمعرفة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، أسعار العملات الدولار والريال السعودي واليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.01 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.01 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.57 جنيه للبيع و19.48 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل سعر اليورو نحو 19.40 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع، كما سجلت عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.40 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.44 جنيه للبيع و19.57 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس الحالي.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.05 جنيه للشراء مقابل 23.17 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي نحو 23.13 جنيه للشراء 23.24 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.22 جنيه للشراء مقابل 23.01 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، وفي بنك مصر 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، كما سجل سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس نحو 5.01 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.