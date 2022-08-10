أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تحرص العديد من البنوك بشكل يومي على نشر أسعار العملات المختلفة سواء اليورو أو الريال أو الدينار، إذ تحظى تلك العملات بمتابعة واهتمام الكثيرين للاطلاع على ما سجلته في البنوك أمام الجنيه المصري.

واليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس تستعرض جريدة «الوطن» أسعار العملات في البنك الأهلي ومصر والمصرف المتحد والإسكندرية وغيرها من البنوك العاملة لدى القطاع المصرفي المصري، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.48 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع، كما سجلت عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.48 جنيه للشراء و19.60 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي نحو 19.6 جنيه للبيع و19.51 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.46 جنيه للبيع و19.06 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.01 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.01 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأجنبية في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 23.12 جنيه للشراء 23.22 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.15 جنيه للشراء مقابل 23.04 جنيه للبيع، في البنك الأهلي نحو 23.04 جنيه للشراء مقابل 23.15 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 10 أغسطس.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، كما سجل سعر العملة السعودية في البنك الأهلي 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس سجلت نحو 5.10 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.