سعر الدولار اليوم الإثنين 8-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار أصبح يشهد استقرارا نسبيا في البنوك المختلفة، بعد أن بلغ 19 جنيها، نظرا لأن العملة الأمريكية من أبرز العملات التي تحظى باهتمام المواطنين، لتأثيرها على مختلف الأسعار.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 8 أغسطس، في البنك الأهلي وبنك مصر، وقناة السويس والبنك التجاري الدولي، كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 19.06 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، كما سجل سعر الدولار داخل بنك مصر نحو 19.08 جنيه، وسعر الشراء و19.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار في بنك قناة السويس، 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجلت العملة الأمريكية صباح اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي نحو 19.07 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات البنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وداخل البنك الأهلي المصري، سجلت العملة الامريكية الدولار نحو 19.08 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، حسب موقع البنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ صباح اليوم، سعر الدولار ببنك الإسكندرية 19.01 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وداخل المصرف المتحد سجلت العملة الأمريكية 19.16 جنيه للبيع و19.08 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجلت العملة الأمريكية قيمة مالية 19.05 جنيه للبيع و19.13 جنيه للشراء، وذلك فق تعاملات صباح اليوم الإثنين، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.