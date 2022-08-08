أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8-8-2022 مقابل الجنيه المصري

أصدرت بنوك الإسكندرية ومصر وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، والتي تحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين في متابعة العملات النقدية المختلفة أمام الجنيه المصري، حيث تختلف الأسعار من بنك لآخر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

واليوم الإثنين الموافق 8 أغسطس تستعرض جريدة «الوطن» أسعار العملات في البنك الأهلي ومصر والمصرف المتحد والإسكندرية وغيرها من البنوك العاملة لدى القطاع المصرفي المصري، وذلك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 23.03 جنيه للشراء 23.13 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.98 جنيه للشراء مقابل 23.12 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.98 جنيه للشراء مقابل 23.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.09 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 5.10 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.08 جنيه للبيع و19.14 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك المركزي نحو 19.07 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.06 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجلت العملة الأمريكية نحو 19.08 جنيه للبيع و19.14 جنيه للشراء،

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووصل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.38 جنيه للشراء و19.49 جنيه للبيع، وسجلت عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.38 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.36 جنيه للبيع و19.52 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو في البنك االتجاري الدولي نحو 19.52 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء.