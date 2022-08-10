سعفان: إنجاز التحول الرقمي بمديريات القوى العاملة لتسهيل خدمة المواطن

أكّد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أهمية استكمال منظومة التحول الرقمي وفقاً لرؤية وخطة الوزارة، على البرامج الإلكترونية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

تسليم 8979 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة

جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بقيادات مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة ياسر سعيد مدير المديرية، وذلك على هامش زيارته لمدينة العلمين الجديدة لتسليم 8 آلاف و979 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة، بحضور حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحويل الرقمي، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، ورضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير.

وقال وزير القوى العاملة إنَّ مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من أفضل المديريات إنجازًا لملف التحول الرقمي، مؤكّدًا أنَّ الوزارة تعمل على إنجاز ملف التحول الرقمي في جميع المديريات لتسهيل كافة الخدمات التي تقدمها للمواطن والانتهاء من الأعمال الورقية، مشددًا على أنَّه يجب اتخاذ خطوات أسرع لإنجاز المنظومة الإلكترونية.

تدريب العاملين على أنظمة الحوسبة

وناقش الاجتماع إنجاز المديرية في مجال التحول الرقمي، حيث استعرضت المديرية ما تم في بناء الشبكات وربطها وتدريب العاملين على أنظمة الحوسبة، كما تمّ استعراض حجم بيانات التسجيل على التطبيقات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب، والمركز التكنولوجي لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة و مزاولة الحرفة، فضلا عن كل الأنشطة المميكنة بالمديرية.

وناقش الاجتماع، أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين في تنظيم عملية التفتيش سواء تفتيش عمل أو تفتيش سلامة وصحة مهنية وكيفية التغلب عليها حتى يتم التأكد من تطبيق القانون في كل المنشآت وخلق مناخ عمل مناسب.