تسليم 8979 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة في العلمين الجديدة

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، اليوم الأربعاء، حيث سلّم 8979 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 إلى 200 ألف جنيه.

جاء ذلك بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، بحضور أشرف عبد الجواد نائب رئيس الجهاز، ومجدي عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، وعاطف درويش مدير المديرية.

وفي مستهل كلمته، قال الوزير إنّ زيارته لمدينة العلمين الجديدة تعد محاولة لإلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية داخل المدينة، والتي تعد طفرة سكنية تغطي فرص السياحة والمصيف، فضلا عن الفرص السكنية.

وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية

وأشار الوزير إلى أنّ تسليم الوثائق يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية العمال وتقديم أوجه الحماية لهم ولأسرهم باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل.

وشدد سعفان على أهمية تكاتف الشركات وتعاونها مع الوزارة في تقديم بيانات العمالة لديها حتى تتمكن الوزارة من حصر العمالة غير المنتظمة، وتقديم أوجه الرعاية لها، موجّها مديرية القوى العاملة في مطروح بالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين والشركات التي تعمل بها ليكون هناك ربط وتبادل البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن توعية العمال أنفسهم بأهمية الحصول على وثيقة التأمين.

تأمين بـ120 جنيه شهريا

ووجّه الوزير رسالة للعمال، يدعوهم أن يكونوا حريصين على التأمين على أنفسهم بقيمة التأمين البسيطة التي تبلغ 120 جنيها شهريا، مشيرا إلى أنّها تعطي تأمين أشمل للعامل وأسرته سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي، أو في حالة العجز أو الإصابة أو الوفاة.

ونوه الوزير بأنّ اللقاءات والجولات التي يقوم بها ولقائه بالعمال وأصحاب الشركات دائما ما يكون حريص على نقل توجهات الدولة وتوضيحها والتأكيد عليها والتي يكون هدفها دائما مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة على المستوى العالمي فرضت بعض التأثيرات التي يجب علينا أن نتجاوزها بالوعي والتنفيذ، وتأتي توجيهات الدولة حاليا في ترشيد استخدام الكهرباء ويجب اعتبارها مسئولية فردية على كل مواطن.

وقال إنّ التوجيهات تقابل أحيانا من بعض الأفراد أصحاب الدعوات التخريبية بالسلب، وهو الأمر الذي يجب أن نتصدى له جميعا، موجّها رسالة للعمال والشركات قائلا: «حافظوا على مصر وعلى مواردها ليعم الخير على الجميع ونتخطى جميع الأزمات».

من جانبه، قال عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة، إنّ مدينة العلمين الجديدة تعد إحدى صروح المجد التي تعبر عن القيادة الحكيمة التي تبني المستقبل وتسابق الزمن بعزيمة لا تلين ولا تنضب.

وأشار الى أنّ الدولة تحرص على تقديم الاهتمام الكامل للعمالة غير المنتظمة حيث شمل عدد المستفيدين من العمالة في قطاع التشييد والبناء بمحافظة مطروح 13881 عاملا تشملهم الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال المنح المقدمة لهم من إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

تكريم 8 عمال

وفي ختام الاحتفالية، كرّم الوزير 8 شركات من العاملين بمدينة العلمين الجديدة لجهودهم في رعاية العمالة غير المنتظمة وهي: أوراسكوم، جاما، درة، البحر الأحمر، سامكريت، ريديكون، سياك، الإسكندرية للإنشاءات طلعت مصطفى، حسن علام.

وقدمت الشركات دروعا لوزير القوى العاملة، تقديرا لجهوده في رعاية العمالة غير المنتظمة ودعمه المستمر لها، فضلا عن التعاون الدعم مع الشركات العاملة بالمشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة.

وأهدى الوزير، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين، أشرف عبدالجواد، شهادة تقدير كتعبير رمزي عن دور الجهاز في النهضة بمدينة العلمين الجديدة، كما كرّم الوزير مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، عاطف درويش، ومحمد سمير فهمي، مدير عام التنمية بجهاز المدينة.