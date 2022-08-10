تعيين 502 شاب واستخراج 337 شهادة قياس مهارة ورخصة مهنة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 502 شاب، منهم اثنين من ذوي القدرات الخاصة، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 918 شاباً، كما تمّ استخراج 337 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 55 فرصة عمل.

التفتيش على 177 منشأة

وقال وزير القوى العاملة إنَّ المديرية أجرت في مجال التفتيش العمالي تفتيشًا على 177 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 60 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 42 محضراً، وعمل ندوة توعية بمصنع الندى للعصائر بدمياط الجديدة.

تلقى سعفان، تقريرًا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنَّه في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية خلال شهر يوليو الماضي على 170 منشأة، مع إعادة التفتيش على 158 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضراً للمنشآت المخالفة، وإعداد 22 مذكرة غلق إداري، وتنظيم 6 ندوات توعية، فضلاً عن تلقي 26 شكوى وتمّ اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها، و17 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

11 شكوى عمالية

أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 3 شكاوى للقضاء، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنَّه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إذ تابعت المديرية التفتيش على 297 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.