خطوات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها 

مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2022، غدا، تقدم «الوطن»، في النقاط التالية خطوات تنسيق القبول للجامعات الحكومية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية 2022-2023.

كيفية التسجيل:

* التسجيل لجميع طلاب المرحلة من خلال الموقع الإلكتروني «عبر بوابة مصر الرقمية».

* يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص.

* مدة المرحلة الأولى للتنسيق: 5 أيام.

* التقدم وفقاً للحدود الدنيا كالآتي:

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر 89.02% فأكثر

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر 83.17% فأكثر

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

تسهيلات للطلاب:

* الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

* التقديم عبر الموقع الإلكتروني مجاني ولا توجد له أي رسوم.

* يمكن للطلاب التسجيل من أي جهاز حاسب آلي «كمبيوتر» شخصي سواء في المنزل أو في إحدى مكاتب التنسيق الإلكتروني.

* التسجيل عبر موقع التنسيق من خلال الجامعات مجانا.

7 نصائح للمتقدمين:

* يجب على الطالب التأني عند كتابة الرغبات.

* يجب كتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

* ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

* الحذر من الكيانات الوهمية.

* ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق.

* يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

* يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات.

* 75 رغبة عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع.