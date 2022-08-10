تنسيق الجامعات 2022.. خريطة استقبال طلاب المرحلة الأولى في جامعة بنها

أنهت جامعة بنها استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني، تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، لطلاب الثانوية العامة، غدا الخميس، حتى الإثنين، 15 أغسطس الجاري.

معامل مركزية للتنسيق بجامعة بنها

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إنه قد تم تجهيز معامل مركزية للتنسيق الإلكتروني، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة، والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم كل التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها

أضاف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث تم تخصيص معامل بكليات الزراعة بمشتهر والتجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، مشيرا إلى أن المعامل مجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة الى مدربين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة، لتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

يذكر أن جامعة بنها، أعلنت عن توافر برامج دراسية مستحدثة بكليات الجامعة، ضمن تنسيق الجامعات 2022، التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال كليات الهندسة ببنها، والهندسة بشبرا، والطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والحقوق، والتجارة، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية، والتربية، والزراعة.

وأشارت إلى توافر العديد من البرامج الدراسية، في فرع الجامعة بمدينة العبور، وهي برامج كلية الهندسة برنامج الهندسة الكهربية والتحكم، وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات، وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة وبرنامج البيوتكنولوجي في كلية الزراعة، كذلك برامج كلية العلوم برنامج نانوميتز وتطبيقاتها، وبرنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج جيولوجيا البترول والمعادن وأيضًا برامج كليات الحقوق والتجارة برنامج حقوق إنجليزي، وبرنامج تجارة إنجليزي.