اليوم.. انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2022 بالجامعات الحكومية 

تبدأ الجامعات الحكومية، اليوم الخميس، من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022، لتسجيل رغبات المرحلة ولمدة 5 أيام، على الموقع الإلكتروني للتنسيق، عبر بوابة مصر الرقمية، وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الثانوية العامة 2022، والتي جاءت كالتالي: الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر، أي بنسبة 89.02% فأكثر لـ22475 طالبا، والهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر لـ15220 طالبا، والأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر لـ80063 طالبا.

استعداد تام لأعمال التنسيق

وأنهت الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها لأعمال تنسيق القبول، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الاستعداد التام لأعمال التنسيق، من خلال تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات، مع توفير الإمكانيات كافة لذلك، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وضع الحدود الدنيا للقبول بـ«الخاصة» الأسبوع المقبل

في السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، نهاية الأسبوع المقبل، اجتماع المجلس الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها تحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة 2022، لطلاب الثانوية العامة 2022، وكذلك تحديد موعد انطلاق تنسيق مرحلة الجامعات الخاصة، ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في هذا الشأن، ووضع الضوابط والقواعد الكاملة لأعمال تنسيق القبول بها.