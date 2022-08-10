«آداب عين شمس» تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تستعد كلية الآداب بجامعة عين شمس لبداية المرحلة الأولى لأعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات 2022 / 2023، والمقرر أن يبدأ يوم غدٍ الخميس 11 أغسطس، ويستمر لمدة 5 أيام حتى الإثنين المقبل، بحد أدنى 89.2% علمي علوم، 73.17% علمي رياضة و64.51% أدبي.

توفير 3 معامل لتنسيق القبول بالجامعات

وأكدت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميد الكلية، ووكيلة شؤون التعليم والطلاب، أن الكلية بالتنسيق مع إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، توفر معامل الحاسب الآلي، والتي تبلغ 3 معامل، بطاقة استيعابية 90 جهاز حاسب آلي مزود بخدمة الإنترنت وماكينات الطباعة، ويتم توزيع الطلاب عليها مع توفير التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع.

توفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب

ووفرت الكلية مجموعة من الإرشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل، ويتم توفير الخدمة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

تخصيص أماكن لانتظار أولياء الأمور والمرافقين

كما أضافت أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم، كما قامت الكلية بعمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوي الهمم من خلال تخصيص معمل الحاسب الآلي الخاص بمركز الإبصار الإلكتروني الذي يحتوي على 60 جهاز كمبيوتر مزود أيضا بخدمة الإنترنت والطابعات، وكذلك تخصيص أماكن لانتظار أولياء الأمور والمرافقين.

وأشارت «كامل» إلى وضع التعليمات والإرشادات المتعلقة بشروط المرحلة، على الشاشات واللوحات الإعلانية بالكلية، بالإضافة إلى توفير فريق عمل مكون من 53 فردا تحت إشراف وحدة تكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور معوض بدوي، ووحدة النظم الجغرافية برئاسة محمود خضر، وهذا الفريق مدرب على توجيه وإرشاد الطلاب إلى كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني للتنسيق وقواعد اختيار الرغبات وخطوات التسجيل حتى الوصول إلى مرحلة طباعة استمارة الرغبات بعد تسجيلها على الموقع.

وتؤكد القائم بأعمال عميد الكلية، على أن هذه الخدمة تقدم للطلاب مجانا، كما تعد الكلية رائدة في تقديم هذه الخدمة منذ عام 2008 ويتم تطويرها بشكل سنوي بما يتوافق مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، كما يتم الإعلان يوميا عن أعداد الطلاب الذين يستفيدون من هذه الخدمة طوال أيام التنسيق.