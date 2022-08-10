فئات يحق لها الحصول على منح مدينة زويل هذا العام.. وتخفيض للطلاب الجدد

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة وانطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، غدا الخميس، كثر الحديث عن الجامعات وشروط التنسيق والمنح المختلفة والحد الأدنى وللقبول بها منها مدينة زويل، والتي يتقدم إليها العديد من الطلاب.

وكشفت مدينة زويل، وفقا لما ذكره محمود عبدربه الرئيس التنفيذي للمدينة، عن الحد الأدنى الذي يؤهل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك بعدما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق الدراسة العام الحالي الذي يبدأ في سبتمبر 2022 بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي في تخصصات ثلاثة.

شروط القبول بمدينة زويل

ويصل الحد الأدنى لخوض اختبار القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي 70%، والحد الأدنى لكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي 65% بشرط أن يجتاز الطالب اختبار قدرات قبل الالتحاق بالكليات.

منح مدينة زويل

وعن منح مدينة زويل، فتقدم المدينة منحة كاملة إلى اثنين من الطلاب العشرة الأوائل على الثانوية العامة من كل محافظة، ويحصل الطلاب الذين حققوا مجموع كلي بنسبة 90% أو أعلى في المرحلة الثانوية العامة على تخفيض كلي بنسبة 50% على الرسوم الدراسية، ومن حصلوا على مجموع 80 % وأقل من 90% في المرحلة الثانوية العامة على تخفيض كلي بنسبة 35%.

وتقدم كلية العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل تخفيضاً بنسبة 25% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الأول فقط لكل الطلاب المقبولين في الكلية الجديدة‫ لهذا العام، بالإضافة لمنح تفوق دراسية تصل إلى 100% من الرسوم الدراسية للأعوام التالية طبقا لتفوق الطالب.

ويستمر التقديم في الجامعة حتى 30 أغسطس الجاري.

ويجب استيفاء الشروط المطلوبة، للالتحاق بمدينة زويل وهي:

المقابلة الشخصية

امتحان القبول في الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية.

وإذا أراد الطالب الالتحاق بكلية العلوم والهندسة يجب أن يمر بـ 3 مراحل، مقابلة شخصية، ثم امتحان القبول وفيه يتم اختيار 5 مواد يمتحن فيهم بالإضافة إلى امتحان اللغة الإنجليزية.