القائم بأعمال رئيس مدينة زويل: اعتماد 4 برامج دراسية دوليا نهاية الشهر (حوار)

أكد الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن المدينة أنهت جميع استعداداتها للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، منوهاً بأنه جرى فتح باب التسجيل والتقدم لاختبارات القبول للالتحاق بكليات المدينة، وفقاً للحدود الدنيا التى أقرها مجلس الأمناء، منها 70% للعلوم والهندسة، و65% لعلوم الحوسبة والذكاء الاصطناعى، كما أوضح مصاريف مدينة زويل للعام الجامعى 2022 - 2023 والمنح المقدمة.

وأضاف «عبدربه»، فى حوار مع «الوطن»، أن المدينة ستحصل خلال شهر أغسطس الحالى على أول اعتماد دولى لجامعة العلوم والتكنولوجيا فى 4 برامج، لتكون أول جامعة حكومية مصرية معتمدة دولياً، مؤكداً أن ذلك سيُسهم فى رفع مكانة المدنية دولياً... وإلى نص الحوار:

بداية، ما أبرز الاستعدادات للعام الدراسى الجديد وتنسيق 2022؟

- نستعد بعدد من البرامج والكليات الجديدة لتنضم للدراسة خلال العام الجديد، منها كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعى الجديدة، وستكون مزودة بـ3 برامج دراسية متخصّصة، وستكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع العام الجديد.

وبالنسبة للبرامج المستمرة، هناك 9 برامج دراسية فى مرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة والعلوم، وبنهاية الشهر الحالى سنحصل على الاعتماد الدولى لأربعة برامج فى مجالات الهندسة والعلوم. كما أن المدينة على وشك تسلم عدد كبير من المنشآت الجامعية تدخل الخدمة التعليمية، بدءاً من العام الجامعى المقبل 2022 - 2023.

ماذا عن المصروفات الدراسية للمدينة؟

- المصروفات وضعت بالنسبة لكلية علوم الحوسبة 64 ألف جنيه فى العام، وهناك تخفيض 25% لكل الطلاب المقبولين فى الكلية الجديدة‫ لهذا العام، وبالنسبة لـ9 برامج بكليات العلوم والهندسة، ستكون المصاريف 108 آلاف جنيه للطالب، ويحق للطالب التقدّم للحصول على دعم مادى.

وماذا عن المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2022؟

- طبعاً هناك منح، بالنسبة لكلية علوم الحوسبة الجديدة، فهناك 54 منحة شاملة، بواقع منحتين لكل محافظة، وذلك للأوائل العشرة من كل محافظة، حيث نأخذ اثنين من العشرة الأوائل، وهناك منح جزئية تشمل خصم 35% أو 50% من المصروفات، طبقاً لمجموع الطالب فى الثانوية العامة. كما أن هناك منح تفوق دراسية تصل إلى ١٠٠% من الرسوم الدراسية للأعوام التالية، طبقاً لتفوق الطالب.

هل هناك افتتاحات جديدة فى المدينة؟

- إن شاء الله خلال شهر سبتمبر، ستفتتح المرحلة الأولى للمدينة، من خلال إتاحة الدراسة بعدد من المنشآت، منها المبنى الإدارى والثقافى، وعدد من القاعات والمعامل، حيث إن المبنى الجامعى يعتبر أكبر مبنى فى الشرق الأوسط ويسع 10 آلاف طالب وطالبة.

وما الدور البحثى للمدينة خلال المرحلة المقبلة؟

- توجه المدينة البحثى لا ينقطع، والعملية البحثية فى مدينة زويل تحقق متطلبات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة بمختلف المجالات، سواء الطبى أو التنمية المستدامة أو بحوث المياه أو الزراعة، وجميع المجالات الاستراتيجية يجرى التركيز عليها، وفى هذا الشأن، تم تجهيز مركزين بحثيين لبحوث الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة استخدام الطاقة، وأنشئ مركز للتنمية المستدامة بمدينة زويل، والهدف منها خدمة أهداف التنمية المستدامة فى الدولة المصرية.

ماذا عن الاعتماد الدولى للجامعة؟

- بنهاية الشهر الحالى ستُعتمد 4 برامج دراسية دولياً، وستكون أول جامعة مصرية حكومية تحصل على الاعتماد الدولى من الولايات المتحدة الأمريكية، والاعتماد سيكون رسمياً ويستطيع خريج مدينة زويل العمل فى أى مكان وأى دولة فى العالم نظراً لاعتماد شهادته.

كيف تقدّر وتقيّم دور الدولة المصرية فى دعم مدينة زويل؟

- دور الدولة المصرية فى الدعم عظيم جداً، ومحورى، ولولا تدخل القيادة السياسية ما اكتمل حلم المدينة واستمرت فى تقديم رسالتها وخدماتها للشعب المصرى، فحجم الأعمال فى المدينة 4.2 مليار جنيه، والدولة دعمت المدينة بما يزيد على 3 مليارات جنيه.

وماذا عن القبول بالمدينة؟

- المدينة أعلنت باب القبول بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعى بجامعتها، فى برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعى، وبرنامج تطوير البرمجيات‫، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات‫، والبنية التحتية والحوسبة السحابية. وحدّدت المدينة الحد الأدنى الذى يؤهل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لخوض اختبار القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا للشعب العلمية، ليكون ٧٠٪ والحد الأدنى لكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعى ٦٥٪.

ومتى يبدأ العام الدراسى الجديد؟

- يبدأ فى سبتمبر ٢٠٢٢ بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعى فى تخصّصات ثلاثة.

معدل توظيف خريجينا 90٪ خلال 3 أشهر من انتهاء الدراسة.. ويفوق المعدل العالمى

وما معدل التوظيف لخريجى المدينة؟

- بلغ معدل التوظيف للخريجين 90٪ خلال ثلاثة أشهر بعد التخرج، وهو ما يفوق المعدل العالمى الذى يبلغ ٦٠٪ خلال ستة أشهر.

تفاصيل المنح الجزئية

يحصل الطلاب الذين حقّقوا مجموعاً كلياً بنسبة ٩٠٪ أو أعلى فى المرحلة الثانوية العامة على تخفيض كلى بنسبة ٥٠٪ على الرسوم الدراسية، كما يحصل الطلاب الذين حققوا مجموعاً كلياً بنسبة تتراوح من ٨٠% إلى أقل من ٩٠٪ على تخفيض كلى بنسبة ٣٥٪ على الرسوم الدراسية.