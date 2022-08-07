مدينة زويل: 70% الحد الأدني لاختبار القبول في «العلوم والهندسة»

أعلنت مدينة زويل اليوم عن أن حصول الطالب في الثانوية العامة على 70% شرط خوض اختبار القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي، والحد الأدنى لخوض اختبار القبول بلكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي 65٪.

تنسيق مدينة زويل

؜ وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي للمدينة، إن قرار مجلس إدارة المدينة جاء بعد دراسة دقيقة لإحصاءات ونتائج الثانوية العامة هذا العام الأمر الذي حرصت مدينة زويل معه على توفير فرصة للمتفوقين من أبنا مصر الموهوبين لخوض اختبارات القبول بالجامعة، وهو المعيار الذي يبقى حاكمًا في اختبار الطلاب وقبولهم للدراسة بمدينة زويل.

بدء الدراسة في 3 تخصصات بكلية الذكاء الاصطناعي العام الدراسي الجديد

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إطلاق الدراسة العام الحالي الذي يبدأ في سبتمبر 2022 بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي في تخصصات ثلاثة مشاركة من مدينة زويل في توفير أرقى المعايير العلمية وأحدث التخصصات التي تواكب سوق العمل، وقررت المدينة تقديم خصم بنسبة 25٪؜ لجميع الطلاب المقبولين هذا العام بمناسبة بدء الدراسة، فيما تستمر الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي بنفس المعايير وتقديم منح دراسية كاملة وجزئية للمستحقين والمتفوقين.