مدينة زويل تخصص خمس منح دراسية لأبناء شهداء القوات المسلحة

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تخصيص خمس منح دراسية كاملة بالمجان في جامعتها لأبناء شهداء العمليات العسكرية؛ الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعًا عن مقدراته.

وقال الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لـ مدينة زويل، إن قرار مجلس الإدارة يأتي في إطار دور المدينة الوطني والداعم للقوات المسلحة المصرية وجهودها التنموية، وردا للجميل، خاصة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي من أشرفت ونفذت مقر المدينة بحي حدائق أكتوبر على مساحة 200 فدان، وطبقا للمواصفات القياسية وأرقى المعايير العلمية الحديثة لتصبح منارة للعلم والمعرفة في الشرق الأوسط.

منح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وأفاد عبدربه أنه بدءًا من الموسم الدراسي القادم 2022/2023 سيتم تفعيل هذه المنح للطلاب من أبناء الشهداء بعد اجتياز اختبارات القبول بالمدينة التي تعد المعيار الأساسي للقبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي، وكذا كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، يذكر أن مدينة زويل تستعد لافتتاح مرحلتها الثانية المتمثلة في المبنى الأكاديمي الأكبر في مصر والشرق الأوسط بمساحة 110 آلاف متر مربع، ويضم أحدث القاعات والمعامل التي توفر بيئة خصبة لإبداع الطلاب والباحثين واستطاعت الجامعة اجتياز الزيارة الخاصة لعدد من برامجها.

الحصول على الاعتماد الدولي

ولتصبح الجامعة الحكومية الأولى في مصر المعتمدة على الرغم من عمرها الذي لم يتجاوز السنوات العشر، إضافة إلى احتلالها المركز الأول بين الجامعات المصرية والعاشرة عربيا؛ طبقا لتصنيف التايمز البريطانية وتصدرها النشر الدولي محليًا، وقد احتفلت مؤخرا بتخريج دفعتين جديدتين من طلابها المتفوقين حيث تبلغ نسبة توظيفهم 90% في الأشهر الثلاثة الأولى عقب التخرج، فيما تبلغ نسبة التوظيف العالمية 60% في الأشهر الستة بعد التخرج، وهو ما يعكس جودة المحتوى العلمي الذي تقدمه الجامعة.