وزير النقل ورئيس «سيمنز موبيليتي» يتفقدان محطة العاصمة الإدارية: مشروع عملاق

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي، ورئيس وقيادات هيئتي القومية للأنفاق والعامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع، في إطار الاستعدادات والتجهيزات لتسليم شركة سيمنز العالمية أول 40 كم من مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)، في نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة بداية من أكتوبر المقبل، لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية من إشارات واتصالات ونظم تحكم في هذه المسافة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها تمهيدا لتدشين مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع في 7 نوفمبر القادم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

القطار الكهربائي الخفيف

وتابع الجانبان تقدم معدلات تنفيذ محطة العاصمة، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وحيث تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

كما تفقد الوزير والرئيس التنفيذي لسيمنز موبليتي، القطاع الأول من جسر السكة، الذي يتم تسليمه في أكتوبر المقبل، للاطمئنان على مدى جاهزية تسليم القطاع في الموعد المحدد له إلى شركة سيمنز لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها.

وجرى متابعة المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكذلك المحطات والاعمال الصناعية والتي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والأخوار والتي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي المهم.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته، أنّ الجولة التفقدية مع الرئيس التنفيذي لسيمنز موبليتي لمواقع العمل تجسد مدى الحرص والاهتمام الكبير من الجانبين، لإنجاز المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة ووفقا للضوابط والمعايير التي جرى الاتفاق عليها، خاصة وأنّ تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال، يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

شبكة القطارات القديمة

ولفت إلى أنّ المنظومة الجديدة ستتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم، وأنّ مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، وأنّ الخط الأول يعتبر مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، وأنّ منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنّها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنّها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال مايكل بيتر-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: «نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر، وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد، ويساهم المشروع العملاق في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يوميا».