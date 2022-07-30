وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة حضارية في وسائل المواصلات بمصر

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيسي هيئتي الأنفاق والطرق والكباري واستشاري المشروع ورؤساء الشركات المنفذة لأعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم، وذلك في المسافة من حلوان حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 52 كم.

بدأت الجولة بمتابعة معدلات إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين «امتداد كورنيش النيل» إلى طريق القاهرة أسوان الزراعي بطول 2.52 كم وبعرض 13.66متر والتوسعة بعرض 28.66 متر، ويتكون المشروع من جزء بالنيل بطول 460 مترا وآخر بالجزيرة بطول 480 مترا، وجزءا بالطريق البري بطول 1.58 كم.

وزير النقل يتفقد محطة القاهرة

كما تفقد الوزير، محطة القاهرة بمنطقة حلوان التي تخدم حلوان و15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المحطة والمخطط الاستثماري لها، ووجه بتكثيف الأعمال والالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتفقد وزير النقل، أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية «كباري - برابخ» في المسافة من محطة القاهرة وحتى محطة محور نجيب، ثم تابع تقدم معدلات تنفيذ محطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في المحطة المركزية «محطة العاصمة»، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعد من أكبر المحطات في الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وتابع الوزير خلال جولته أعمال تنفيذ جسر القطار التي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر، والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع وتقدم الوزير وكل العاملين بوزارة النقل بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معاهدين إياه بالعمل على مدار الساعة وبذل كافة الجهود لاستكمال تنفيذ كافة مشروعات النقل في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في عهد الرئيس.

وأكد وزير النقل، ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المحدد وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر أحد ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها، وتمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة تنفذها كبريات الشركات المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجّه بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح الفيوم في 7 نوفمبر المقبل.

ولفت إلى المشروعات حاليا يتم تدشينها عندما تتحقق أسباب النجاح لها حيث يكون في هذا التوقيت معظم أعمال الجسور والمحطات في المسافة من السخنة فالعاصمة فحلوان قد تم الانتهاء منها وتحالف سيمنز والمقاولون العرب وأوراسكوم قد بدأوا في تركيب السكة وأعمدة وكابلات الكهرباء والقضبان بدأت في الوصول، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع شركة سيمنز، أن يكون هناك 40 كم على الأقل 15 أو 20 كم قبل محطة العاصمة الإدارية و20 أو 25 كم بعدها حتى محطة محمد نجيب، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بها في هذا التوقيت.

وأكد أنه جار حاليا التفاوض مع سيمنز لبدء توريد أول قطار في هذا التوقيت ليتم تدشين المشروع به بدلا من البدء في توريد أول القطارات منتصف 2023.

تفاصيل مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

جدير بالذكر أن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع «العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم»، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة، والسرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وينقل مليون راكب/ يوم، و8500 طن بضائع/ يوم، ويسهم في ربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث يبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأوضح أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي تغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، تساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.