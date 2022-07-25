وزير النقل: الخط الأول للقطار الكهربائي السريع يضم 22 محطة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن العمل متواصل على قدم وساق لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث أن الخط الأول في المشروع «العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم»، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة، مشيرا إلى أن السرعة التصميمية للقطار الكهربائي تبلغ 250 كم/ ساعة، موضحا أنه سيقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، وسيقلل زمن الرحلة.

القطار الكهربائي السريع يقل مليون راكب يوميا

وقال كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع القطار الكهربائي السريع سيعتبر نقلة كبيرة في وسائل المواصلات الحديثة في مصر، إذ يقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، ويعمل على تخفيض زمن الرحلة، لافتا إلى أن القطار الكهربائي سيقل ما يقرب من مليون راكب يوميا، و8500 طن بضائع يوميا، موضحا أن المشروع سيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

القطار الكهربائي السريع يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة

وأوضح وزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب، مؤكدا أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حالياً، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

كورونا لم تؤثر على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

وأشار وزير النقل، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم تؤثر على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث أن جميع مناطق المشروع معقمة تماما ضد كورونا، وأن جميع العاملين والفنيين والمهندسين ملتزمين تماما بارتداء الكمامات الطبية أثناء العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا.